В оккупированном Мариуполе существенно возросла смертность среди гражданских – ЦНС

Из-за уничтоженной российскими захватчиками медицинской системы в оккупированном Мариуполе Донецкой области смертность среди гражданского населения в 2,6 раза превысила показатели во время эпидемии коронавируса.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "По данным от подполья, во временно оккупированном г. Мариуполь смертность от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю. Это в 2,6 раза больше пика наибольшей ковидной смертности".

Детали: По данным ЦНС, медицинская система в Мариуполе почти не работает, гражданские лица не могут получить базовую медпомощь, поскольку оккупанты заставляют медицинские учреждения обслуживать раненых российских военных.

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В то же время, по информации Сопротивления, захватчики угрожают физической расправой врачам, которые все же пытаются оказывать помощь людям без российского гражданства.

Напомним: В Донецкой области, в оккупированном Мариуполе, водители объявили забастовку из-за невыплаты зарплат.