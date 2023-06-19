Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Мариуполе существенно возросла смертность среди гражданских – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 01:04
В оккупированном Мариуполе существенно возросла смертность среди гражданских – ЦНС
РАЗБОМБЛЕННЫЙ РОССИЕЙ МАРИУПОЛЬ. ФОТО МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ИЗ TELEGRAM

Из-за уничтоженной российскими захватчиками медицинской системы в оккупированном Мариуполе Донецкой области смертность среди гражданского населения в 2,6 раза превысила показатели во время эпидемии коронавируса.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "По данным от подполья, во временно оккупированном г. Мариуполь смертность от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю. Это в 2,6 раза больше пика наибольшей ковидной смертности".

Детали: По данным ЦНС, медицинская система в Мариуполе почти не работает, гражданские лица не могут получить базовую медпомощь, поскольку оккупанты заставляют медицинские учреждения обслуживать раненых российских военных. 

Реклама:

В то же время, по информации Сопротивления, захватчики угрожают физической расправой врачам, которые все же пытаются оказывать помощь людям без российского гражданства.

Напомним: В Донецкой области, в оккупированном Мариуполе, водители объявили забастовку из-за невыплаты зарплат.

Темы: Мариупольоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоПосланец Папы провел встречу с детским омбудсменом РФ, которую разыскивает Гаага

Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у его лидеров будет "дефицит мужества" - советник

Украина получит транш МВФ на $890 миллионов долларов: Фонд завершил первый пересмотр программы

Члены НАТО на следующей неделе продлят на год мандат Столтенберга - СМИ

США близки к предоставлению Украине дальнобойных систем ATACMS – WSJ

Экоактивистка Грета Тунберг приехала в Украину и встретилась с Зеленским

Все новости...
Мариуполь
Россия создает "филиал" Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС
В оккупированном Мариуполе бастуют водители – сопротивление
В Мариуполе и Новоазовске дезертировали десятки оккупантов из-за "отпусков" - Генштаб
Последние новости
23:47
Глава Европарламента поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении до конца года
23:38
Воздушные силы заметили запуск россиянами "Шахедов"
23:31
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
23:25
Украина присоединится к санкциям ЕС из-за дестабилизации Молдовы
23:19
В Пентагоне не готовы говорить о предоставлении ATACMS Украине
23:06
Германия передала Украине радар ПВО, мостоукладочные машины и технику
22:45
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
22:33
видеоЗеленский: Насыщенный день и есть новости о продвижении защитников Украины
22:18
ЕС и белорусская оппозиция создали консультативную группу
22:02
фотоВ Краматорске объявили трехдневный траур по погибшим от удара РФ по пиццерии
Все новости...
Реклама: