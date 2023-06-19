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В Одесі лунали вибухи: працювала ППО

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 02:35
В Одесі лунали вибухи: працювала ППО
ЗРК NASAMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Вночі 19 червня в Одесі прогриміли звуки вибухів, працювали сили протиповітряної оборони України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, "Суспільне" у Telegram, Одеська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ПС: "Вибухи над Одесою – робота ППО".

Деталі: Про звуки вибухів в Одесі близько 02:20 повідомило "Суспільне", а в Одеській ОВА перед цим заявили, що над областю працюють сили ППО.

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Що цьому передувало:

  • Повітряні сили ЗСУ вночі 19 червня повідомили про ракетну небезпеку для Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей.
  • О 02:11 Повітряні сили повідомили про рух ворожої ракети з Чорного моря у напрямку Одеси.

Теми: ППООдесаракетний удар
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