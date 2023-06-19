В Одесі лунали вибухи: працювала ППО

Вночі 19 червня в Одесі прогриміли звуки вибухів, працювали сили протиповітряної оборони України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, "Суспільне" у Telegram, Одеська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ПС: "Вибухи над Одесою – робота ППО".

Деталі: Про звуки вибухів в Одесі близько 02:20 повідомило "Суспільне", а в Одеській ОВА перед цим заявили, що над областю працюють сили ППО.

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Що цьому передувало: