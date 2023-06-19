Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе раздавались взрывы: работала ПВО

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 02:35
В Одессе раздавались взрывы: работала ПВО
ЗРК NASAMS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Ночью 19 июня в Одессе прогремели звуки взрывов, работали силы противовоздушной обороны Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, "Суспільне" в Telegram, Одесская областная военная администрация в Telegram

Дословно ВС: "Взрывы над Одессой – работа ПВО".

Детали: О звуках взрывов в Одессе около 02:20 сообщило "Суспільне", а в Одесской ОВА перед этим заявили, что над областью работают силы ПВО.

Реклама:

Что этому предшествовало:

  • Воздушные силы ВСУ ночью 19 июня сообщили о ракетной опасности для Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.
  • В 02:11 Воздушные силы сообщили о движении вражеской ракеты из Черного моря в направлении Одессы.

Темы: ПВООдессаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоПосланец Папы провел встречу с детским омбудсменом РФ, которую разыскивает Гаага

Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у его лидеров будет "дефицит мужества" - советник

Украина получит транш МВФ на $890 миллионов долларов: Фонд завершил первый пересмотр программы

Члены НАТО на следующей неделе продлят на год мандат Столтенберга - СМИ

США близки к предоставлению Украине дальнобойных систем ATACMS – WSJ

Экоактивистка Грета Тунберг приехала в Украину и встретилась с Зеленским

Все новости...
ПВО
ВСУ поразили 17 артподразделений и ПВО врага – Генштаб
Силы ПВО уничтожили вокруг Киева почти 20 вражеских беспилотников – КГВА
У Франции и Германии разногласия по поводу развития европейской ПВО – СМИ
Последние новости
01:20
ОбновленоВраг атакует регионы Украины БпЛА - Воздушные силы
01:10
Польский спецназ будет охранять саммит НАТО
00:45
"Вагнер" продолжает вербовать боевиков для войны в Украине – ВВС
00:12
Глава МИД Бельгии, выдавшая визы иранцам и россиянам, пережила вотум недоверия
23:57
Зеленский говорил с президентом Гватемалы о формуле мира и разминировании
23:47
Глава Европарламента поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении до конца года
23:38
Воздушные силы заметили запуск россиянами "Шахедов"
23:31
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
23:25
Украина присоединится к санкциям ЕС из-за дестабилизации Молдовы
23:19
В Пентагоне не готовы говорить о предоставлении ATACMS Украине
Все новости...
Реклама: