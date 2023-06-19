В Одессе раздавались взрывы: работала ПВО
Понедельник, 19 июня 2023, 02:35
Ночью 19 июня в Одессе прогремели звуки взрывов, работали силы противовоздушной обороны Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, "Суспільне" в Telegram, Одесская областная военная администрация в Telegram
Дословно ВС: "Взрывы над Одессой – работа ПВО".
Детали: О звуках взрывов в Одессе около 02:20 сообщило "Суспільне", а в Одесской ОВА перед этим заявили, что над областью работают силы ПВО.
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Что этому предшествовало:
- Воздушные силы ВСУ ночью 19 июня сообщили о ракетной опасности для Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.
- В 02:11 Воздушные силы сообщили о движении вражеской ракеты из Черного моря в направлении Одессы.