ППО вночі збила над Дніпропетровщиною 4 ворожих БПЛА
Понеділок, 19 червня 2023, 07:41
Сили протиповітряної оборони України вночі 19 червня знищили 4 російські безпілотники, які атакували Дніпропетровську область.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Вночі оборонці неба відбили атаку ворожих БПЛА на Дніпропетровщину.
Захисники з ПвК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, "Шахеди-136" та "Орлан-10"".
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Нагадаємо: Сили ППО знищили всі 4 ворожі ракети "Калібр", які вночі 19 червня атакували Одеську область.
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