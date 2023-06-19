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ППО вночі збила над Дніпропетровщиною 4 ворожих БПЛА

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 07:41
ППО вночі збила над Дніпропетровщиною 4 ворожих БПЛА
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Сили протиповітряної оборони України вночі 19 червня знищили 4 російські безпілотники, які атакували Дніпропетровську область.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі оборонці неба відбили атаку ворожих БПЛА на Дніпропетровщину.

Захисники з ПвК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, "Шахеди-136" та "Орлан-10"".

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Нагадаємо: Сили ППО знищили всі 4 ворожі ракети "Калібр", які вночі 19 червня атакували Одеську область.

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Теми: ППОДніпропетровська областьбезпілотники
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