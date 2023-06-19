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Сили ППО знищили вночі над Одещиною 4 "Калібри"

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 06:32
Сили ППО знищили вночі над Одещиною 4 Калібри
РАКЕТА "КАЛІБР", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ВМС ЗСУ

Сили протиповітряної оборони знищили всі 4 ворожі ракети "Калібр", які вночі 19 червня атакували Одеську область.

Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова: "Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря.

Військові підтверджують: усі 4 "Калібри" знищені. Дякуємо силам ППО".

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Нагадаємо: Вночі 19 червня в Одесі прогриміли звуки вибухів, працювали сили протиповітряної оборони України.

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Теми: Одеська областьППО
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