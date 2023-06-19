ПВО ночью сбила над Днепропетровщиной 4 вражеских БПЛА
Понедельник, 19 июня 2023, 07:41
Силы противовоздушной обороны Украины ночью 19 июня уничтожили 4 российских беспилотника, которые атаковали Днепропетровскую область.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Ночью защитники неба отбили атаку вражеских БПЛА на Днепропетровщину.
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Защитники из ВК "Восток" уничтожили над регионом 4 беспилотника. Вероятно, "Шахеды-136" и "Орлан-10"".
Напомним: Силы ПВО уничтожили все 4 вражеские ракеты "Калибр", которые ночью 19 июня атаковали Одесскую область.