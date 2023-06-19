ЗСУ звільнили П'ятихатки − Маляр

Збройні сили України звільнили П’ятихатки та ще 7 населених пунктів на бердянському та мелітопольському напрямках за 2 тижні контрнаступу, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки".



Деталі: П’ятихатки звільнили 18 червня силами 128-ї ОГШБр та 2 ОСБ ЗСУ.

Маляр підкреслила, що загалом підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км, а звільнена на півдні площа складає 113 км2.



Заступниця міністра оборони зазначила, що активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.



"За минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали понад 4600 вбитих та поранених, крім того, нашими оборонцями було взято в полон понад 80 бійців агресора", − підсумувала Маляр.

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