ВСУ освободили Пятихатки − Маляр
Вооруженные силы Украины освободили Пятихатки и еще 7 населенных пунктов на бердянском и мелитопольском направлениях за две недели контрнаступления, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Источник: Маляр в Telegram
Прямая речь Маляр: "В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки".
Детали: Пятихатки освободили 18 июня силами 128-й ОГШБр и 2 ОСБ ВСУ.
Маляр подчеркнула, что в общем подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 км2.
Заместитель министра обороны отметила, что активная работа Сил обороны таврического направления продолжается.
"За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника на всех направлениях составили более 4600 убитых и раненых, кроме того, нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора", − подытожила Маляр.
Предыстория:
- 18 июня оккупанты заявили, что ВСУ контролируют Пятихатки в Запорожской области, но потом российское Минобороны заявило, что якобы атака ВСУ на Пятихатки была отбита россиянами.