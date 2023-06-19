ВСУ освободили Пятихатки − Маляр

Вооруженные силы Украины освободили Пятихатки и еще 7 населенных пунктов на бердянском и мелитопольском направлениях за две недели контрнаступления, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки".

Детали: Пятихатки освободили 18 июня силами 128-й ОГШБр и 2 ОСБ ВСУ.

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Маляр подчеркнула, что в общем подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 км2.

Заместитель министра обороны отметила, что активная работа Сил обороны таврического направления продолжается.

"За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника на всех направлениях составили более 4600 убитых и раненых, кроме того, нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора", − подытожила Маляр.

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