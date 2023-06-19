На Херсонщині середній рівень підтоплення знизився до позначки в 80 см – ОДА 

Станом на ранок 19 червня у Херсонській області середній рівень води після підриву окупантами Каховської ГЕС становить 80 сантиметрів, підтопленими залишаються пʼять населених пунктів.

Джерело: звіт обласних державних адміністрацій станом на 9.00 19 червня

Дослівно: "Продовжується ліквідація наслідків підтоплення. Станом на ранок 19 червня середній рівень води становить 80 сантиметрів.

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Підтопленими залишаються пʼять населених пунктів – це Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве та Благодатівка. Там під водою 843 житлові будинки.

Тривають відновлювальні роботи на територіях, які раніше були затоплені".

Деталі: Штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС повідомляє, станом на ранок 19 червня, що рівень води в Каховському водосховищі може бути нижче 7 метрів.

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Наразі на річці Дніпро, у створі поста "Херсон", спостерігається поступове зниження рівня води та перевищує норму на 0,49 м (з початку доби рівень знизився на 7 см).

Підтопленими залишаються 5 населених пунктів, а це – 843 будинки на правому березі. На лівому березі – 17 населених пунктів.

З Херсонщини евакуйовано майже три тисячі людей, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини.

Врятовано 716 осіб, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

Крім того екологи провели чергове дослідження стану води в херсонських річках. Для аналізу відібрано зразки з Дніпра, район залізничного Антонівського мосту.

Фахівці виявили перевищення заліза загального в 2 рази. Розчинений кисень складає 5,4 мг/дм3 при нормі щонайменше 4,00 мг/дм3.

Воду в Інгульці відібрали поблизу Дар’ївки. Перевищено показник заліза загального в 2,1 раза. (0,21 мг/дм3). Розчинений кисень складає 3,70 мг/дм3.

Нафтопродуктів у зразках не виявлено.

Крім того, на Херсонщині за добу по області противник здійснив 35 обстрілів (261 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 17 населених пунктів області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

На Сумщині вночі та зранку росіяни здійснили 20 обстрілів. Зафіксовано 112 вибухів.

Протягом для росіяни здійснили 33 обстріли прикордоння. Зафіксовано 223 вибухи.

У Великописарівській громаді поранення отримали дві людини.

У Білопільській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та господарське приміщення, автомобіль та телевежу. Внаслідок ще одного артобстрілу загинуло двоє людей (доросла людина та дитина (батько та син).

У Глухівській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено трансформаторна підстанція та приміщення цеху одного з підприємств, два багатоквартирні житлові будинки, гараж, газову трубу побутового газопостачання, ЛЕП, автомобіль.

У Запорізькій області за добу окупанти завдали 105 ударів по 22 містах і селах. Поранення отримали троє: дві людини в Преображенці та одна — в Оріхові.

Вночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною 4 безпілотники.

В Харківській області ворог із мінометів обстріляв с. Липці Харківського району. Зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району зазнав поранення чоловік 65 років.

У с.Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу "Пелюстка", госпіталізований з пораненням.

На Луганщині минулої доби окупанти наступали у бік Новоселівського, проте безрезультатно. За добу противник здійснив 104 обстріли (468 снарядів).

На Донеччині минулої доби росіяни здійснили 15 обстрілів. В області 1 загиблий, 1 поранений за добу.

Вночі ворог атакував Одеську область крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря, з підводного ракетоносія. Всі 4 ракети знищено на підльоті.