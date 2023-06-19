На Херсонщине средний уровень подтопления снизился до отметки в 80 см – ОГА

По состоянию на утро 19 июня в Херсонской области средний уровень воды после подрыва оккупантами Каховской ГЭС составляет 80 сантиметров, подтопленными остаются пять населенных пунктов.

Источник: отчет областных государственных администраций по состоянию на 9.00 19 июня

Дословно: "Продолжается ликвидация последствий подтопления. По состоянию на утро 19 июня средний уровень воды составляет 80 сантиметров.

Подтопленными остаются пять населенных пунктов - это Херсон, Белозерка, Днепровское, Новогредневое и Благодатовка. Там под водой 843 жилых дома.

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Продолжаются восстановительные работы на территориях, которые ранее были затоплены".

Детали: Штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС сообщает, по состоянию на утро 19 июня, что уровень воды в Каховском водохранилище может быть ниже 7 метров.

Сейчас на реке Днепр, в створе поста "Херсон", наблюдается постепенное снижение уровня воды и превышает норму на 0,49 м (с начала суток уровень снизился на 7 см).

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Подтопленными остаются 5 населенных пунктов, а это - 843 дома на правом берегу. На левом берегу - 17 населенных пунктов.

С Херсонщины эвакуированы почти три тысячи человек, в том числе 309 детей, 80 маломобильных лиц и 284 животных.

Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц.

Кроме того экологи провели очередное исследование состояния воды в херсонских реках. Для анализа отобраны образцы из Днепра, район железнодорожного Антоновского моста.

Специалисты обнаружили превышение железа общего в 2 раза. Растворенный кислород составляет 5,4 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3.

Воду в Ингульце отобрали вблизи Дарьевки. Превышен показатель железа общего в 2,1 раза (0,21 мг/дм3). Растворенный кислород составляет 3,70 мг/дм3.

Нефтепродуктов в образцах не обнаружено.

Кроме того, на Херсонщине за сутки по области противник совершил 35 обстрелов (261 снарядов).

Оккупанты попали в районы 17 населенных пунктов области. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

На Сумщине ночью и утром россияне совершили 20 обстрелов. Зафиксировано 112 взрывов.

В течение для россияне совершили 33 обстрела приграничья. Зафиксировано 223 взрыва.

В Великописаревской общине ранения получили два человека.

В Белопольской громаде повреждены многоквартирный жилой дом и хозяйственное помещение, автомобиль и телебашня. В результате еще одного артобстрела погибли два человека (взрослый человек и ребенок (отец и сын).

В Глуховской громаде в результате одного из обстрелов повреждены трансформаторная подстанция и помещение цеха одного из предприятий, два многоквартирных жилых дома, гараж, газовая труба бытового газоснабжения, ЛЭП, автомобиль.

В Запорожской области за сутки оккупанты нанесли 105 ударов по 22 городам и селам. Ранения получили трое: два человека в Преображенке и один - в Орехове.

Ночью защитники из ПвК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной 4 беспилотника.

В Харьковской области враг из минометов обстрелял с. Липцы Харьковского района. Получил ранения 35-летний гражданский мужчина.

В результате артиллерийского обстрела с. Первомайское Изюмского района получил ранения мужчина 65 лет.

В с.Токаревка Харьковского района местный житель 52 лет наступил на мину типа "Лепесток", госпитализирован с ранением.

На Луганщине за прошедшие сутки оккупанты наступали в сторону Новоселовского, однако безрезультатно. За сутки противник совершил 104 обстрела (468 снарядов).

В Донецкой области за прошедшие сутки россияне совершили 15 обстрелов. В области 1 погибший, 1 раненый за сутки.

Ночью враг атаковал Одесскую область крылатыми ракетами морского базирования, выпущенными из акватории Черного моря, с подводного ракетоносителя. Все 4 ракеты уничтожены на подлете.