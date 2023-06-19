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Грузія хоче заборонити сурогатне материнство для іноземців, бо прем'єр боїться геїв

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 11:39

Уряд Грузії вніс до парламенту ініціативу про посилення правил сурогатного материнства та екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Ініціатива передбачає, зокрема, що сурогатне материнство та ЕКЗ на території Грузії будуть дозволені тільки громадянам країни. Іноземці не зможуть користуватися цими послугами.

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Також планують заборонити рекламу послуг сурогатного материнства – інформацію про це буде поширювати тільки МОЗ.

Сурогатним матерям забороняється отримувати грошову винагороду. Згідно з ініціативою, можуть бути покриті тільки прямі витрати на ведення вагітності та пологів.

Клініки, що надають допоміжні репродуктивні послуги, повинні будуть отримувати спеціальну ліцензію.

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Обмеження на сурогатне материнство та ЕКЗ планують запровадити в Грузії з 1 січня 2024 року.

"Це складне питання, яке перетворили на бізнес, тривожно таке залишати без регулювання... Вибачте за грубий вираз, але насправді "замовлення" розміщується безпосередньо у вигляді реклами на сайтах. Нашим жінкам пропонують "прибутковий бізнес", – заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Серед аргументів Гарібашвілі назвав те, що долю сурогатних дітей, яких вивозять із країни, далі неможливо проконтролювати і є інформація, що "дітей можуть забирати одностатеві пари".

Нагадаємо, у 2022 році президент Франції Еммануель Макрон затвердив закон, згідно з яким донори сперми та яйцеклітин втратили право на анонімність.

Рішення має на меті дозволити дітям, зачатим у лабораторний спосіб, дізнатися особу свого біологічного батька чи матері після досягнення повноліття.

Теми: ГрузіяЛГБТ
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