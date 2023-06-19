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Грузія хоче заборонити сурогатне материнство для іноземців, бо прем'єр боїться геїв

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 11:39

Уряд Грузії вніс до парламенту ініціативу про посилення правил сурогатного материнства та екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Ініціатива передбачає, зокрема, що сурогатне материнство та ЕКЗ на території Грузії будуть дозволені тільки громадянам країни. Іноземці не зможуть користуватися цими послугами.

Також планують заборонити рекламу послуг сурогатного материнства – інформацію про це буде поширювати тільки МОЗ.

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Сурогатним матерям забороняється отримувати грошову винагороду. Згідно з ініціативою, можуть бути покриті тільки прямі витрати на ведення вагітності та пологів.

Клініки, що надають допоміжні репродуктивні послуги, повинні будуть отримувати спеціальну ліцензію.

Обмеження на сурогатне материнство та ЕКЗ планують запровадити в Грузії з 1 січня 2024 року.

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"Це складне питання, яке перетворили на бізнес, тривожно таке залишати без регулювання... Вибачте за грубий вираз, але насправді "замовлення" розміщується безпосередньо у вигляді реклами на сайтах. Нашим жінкам пропонують "прибутковий бізнес", – заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Серед аргументів Гарібашвілі назвав те, що долю сурогатних дітей, яких вивозять із країни, далі неможливо проконтролювати і є інформація, що "дітей можуть забирати одностатеві пари".

Нагадаємо, у 2022 році президент Франції Еммануель Макрон затвердив закон, згідно з яким донори сперми та яйцеклітин втратили право на анонімність.

Рішення має на меті дозволити дітям, зачатим у лабораторний спосіб, дізнатися особу свого біологічного батька чи матері після досягнення повноліття.

Теми: ГрузіяЛГБТ
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