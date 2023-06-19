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Грузия хочет запретить суррогатное материнство для иностранцев, потому что премьер боится геев

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 11:39

Правительство Грузии внесло в парламент инициативу об ужесточении правил суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Инициатива предусматривает, в частности, что суррогатное материнство и ЭКО на территории Грузии будут разрешены только гражданам страны. Иностранцы не смогут пользоваться этими услугами.

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Также планируют запретить рекламу услуг суррогатного материнства – информацию об этом будет распространять только Минздрав.

Суррогатным матерям запрещается получать денежное вознаграждение. Согласно инициативе, могут быть покрыты только прямые расходы на ведение беременности и родов.

Клиники, предоставляющие вспомогательные репродуктивные услуги, должны будут получать специальную лицензию.

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Ограничения на суррогатное материнство и ЭКО планируют ввести в Грузии с 1 января 2024 года.

"Это сложный вопрос, который превратили в бизнес, тревожно такое оставлять без регулирования... Извините за грубое выражение, но на самом деле "заказ" размещается непосредственно в виде рекламы на сайтах. Нашим женщинам предлагают "прибыльный бизнес", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Среди аргументов Гарибашвили назвал то, что судьбу суррогатных детей, которых вывозят из страны, дальше невозможно проконтролировать, и есть информация, что "детей могут забирать однополые пары".

Напомним, в 2022 году президент Франции Эммануэль Макрон утвердил закон, согласно которому доноры спермы и яйцеклеток потеряли право на анонимность.

Решение имеет целью позволить детям, зачатым лабораторным способом, узнать личность своего биологического отца или матери после достижения совершеннолетия.

Темы: ГрузияЛГБТ
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