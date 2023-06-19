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69% українців хотіли б замінити Верховну Раду після перемоги

Ірина БалачукПонеділок, 19 червня 2023, 11:53
69% українців хотіли б замінити Верховну Раду після перемоги
Верховна Рада. Фото rada.gov.ua

73% українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні, найбільше респондентів хочуть зміни Верховної Ради.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня − 5 червня  

Дослівно соціологи: "Найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги. Далі йде уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів". 

 
Інфографіка КМІС

Деталі: Найменше респондентів – 23% – хотіли б змінити після перемоги президента. 

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Інфографіка КМІС

Дослідження тривало 26 травня − 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1 029 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,5% − для показників, близьких до 5%.

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За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Передісторія:

Теми: опитуваннявибориВерховна Радасоціологія
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