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69% украинцев хотели бы заменить Верховную Раду после победы

Ирина БалачукПонедельник, 19 июня 2023, 11:53
69% украинцев хотели бы заменить Верховную Раду после победы
Верховная Рада. Фото rada.gov.ua

73% украинцев поддерживают обновление центральной власти на том или ином уровне, больше всего респондентов хотят смены Верховной Рады.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 мая − 5 июня 

Дословно социологи: "Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады − 69% респондентов хотели бы сменить парламент после победы. Далее следует правительство − его хотели бы сменить 47% респондентов".

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ИнфографИка КМИС

Детали: Меньше всего респондентов − 23% − хотели бы сменить после победы президента. 

 
ИнфографИка КМИС

Исследование проходило 26 мая − 5 июня. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 029 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория:

Темы: опросвиборыВерховная Радасоциология
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