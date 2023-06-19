Зеленський поговорив із прем'єром Британії про гарантії безпеки для України і посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото ілюстративне з сайту ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це Зеленський написав у себе в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами українського президента, в ході розмови обговорювали оборонні потреби України, подальшу співпрацю між країнами "задля розширення спроможностей на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї".

Зеленський і Сунак також скоординували з позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, а також обговорили кроки з реалізації "формули миру та підготовки гарантій безпеки для України.

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"Наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на РФ, зокрема й через нарощування російського виробництва ракет із західних компонентів", – додав Зеленський.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".

Крім того, від саміту Україна очікує надання гарантій безпеки на період до членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.