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Зеленский поговорил с премьером Британии о гарантиях безопасности для Украины и усилении санкций против РФ

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 12:37
Зеленский поговорил с премьером Британии о гарантиях безопасности для Украины и усилении санкций против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото иллюстративное с сайта ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом Зеленский написал у себя в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По словам украинского президента, в ходе разговора обсуждали оборонные потребности Украины, дальнейшее сотрудничество между странами "для расширения возможностей на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию".

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Зеленский и Сунак также скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, а также обсудили шаги по реализации "формулы мира" и подготовки гарантий безопасности для Украины.

"Подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на РФ, в том числе и из-за наращивания российского производства ракет из западных компонентов", – добавил Зеленский.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

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Кроме того, от саммита Украина ожидает предоставления гарантий безопасности на период до членства в Альянсе, а не как альтернативу вступления.

Темы: ЗеленскийСунакпомощь Украине
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