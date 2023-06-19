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"100 гривень на молитву в рублях": прикордонники передали СБУ чергового попа УПЦ МП

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 червня 2023, 13:27
100 гривень на молитву в рублях: прикордонники передали СБУ чергового попа УПЦ МП
фото ДПСУ

Прикордонники виявили ще одного прихильника "руского міра" серед церковників УПЦ МП та передали його для перевірки в Службу безпеки України.

Джерело: Держприкордонслужба, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що днями вкотре на в'їзді в Київ прикордонники зупинили для перевірки священника УПЦ МП (уродженець столиці 1980 року народження). За даними джерела УП, ним виявився служитель "храму-МАФу" УПЦ МП біля Десятинної церкви.

У мобільному телефоні клірика виявили проросійський контент. А саме – в одній з російських соцмереж були пости проросійського характеру.

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Також у Facebook чоловік підписаний на низку російських сторінок, зокрема на сторінку диктатора РФ Путіна, та експрезидента України Януковича.

Крім цього, з перевірки листувань в одному з месенджерів стало відомо, що священник неодноразово здійснював грошові перекази на рахунки у РФ і навіть на молитву кидав додатково 100 гривень за курсом рубля, розповідають прикордонники.

 

Під час перевірки у відкритих джерелах інформації відносно цього священника з’ясувалося, що чоловік закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, у 2015 році закликав українців ухилятися від військової служби, посилаючись на заповідь "Не вбий", поширював брехливу інформацію про Революцію гідності тощо.

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Наразі цю особу прикордонники передали співробітникам СБУ.

Теми: УПЦ МПпропагандаПрикордонна службаСБУ
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