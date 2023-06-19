Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"100 гривен на молитву в рублях": пограничники передали СБУ очередного попа УПЦ МП

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 июня 2023, 13:27
100 гривен на молитву в рублях: пограничники передали СБУ очередного попа УПЦ МП
фото ГПСУ

Пограничники обнаружили еще одного сторонника "русского мира" среди церковников УПЦ МП и передали его для проверки в Службу безопасности Украины.

Источник: Госпогранслужба, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что на днях в очередной раз на въезде в Киев пограничники остановили для проверки священника УПЦ МП (уроженец столицы 1980 года рождения). По данным источника УП, им оказался служитель "храма-МАФа" УПЦ МП возле Десятинной церкви.

Реклама:

В мобильном телефоне клирика обнаружили пророссийский контент. А именно - в одной из российских соцсетей были посты пророссийского характера.

Также в Facebook мужчина подписан на ряд российских страниц, в частности на страницу диктатора РФ Путина, и экс-президента Украины Януковича.

Кроме этого, из проверки переписок в одном из мессенджеров стало известно, что священник неоднократно осуществлял денежные переводы на счета в РФ и даже на молитву бросал дополнительно 100 гривен по курсу рубля, рассказывают пограничники.

ВИДЕО ДНЯ
 

Во время проверки в открытых источниках информации относительно этого священника выяснилось, что мужчина призывал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, в 2015 году призывал украинцев уклоняться от военной службы, ссылаясь на заповедь "Не убий", распространял лживую информацию о Революции достоинства и тому подобное.

Сейчас эту личность пограничники передали сотрудникам СБУ.

Темы: УПЦ МПпропагандаПограничная службаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в Секторы Газы, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: