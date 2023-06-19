"100 гривен на молитву в рублях": пограничники передали СБУ очередного попа УПЦ МП

Пограничники обнаружили еще одного сторонника "русского мира" среди церковников УПЦ МП и передали его для проверки в Службу безопасности Украины.

Источник: Госпогранслужба, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что на днях в очередной раз на въезде в Киев пограничники остановили для проверки священника УПЦ МП (уроженец столицы 1980 года рождения). По данным источника УП, им оказался служитель "храма-МАФа" УПЦ МП возле Десятинной церкви.

В мобильном телефоне клирика обнаружили пророссийский контент. А именно - в одной из российских соцсетей были посты пророссийского характера.

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Также в Facebook мужчина подписан на ряд российских страниц, в частности на страницу диктатора РФ Путина, и экс-президента Украины Януковича.

Кроме этого, из проверки переписок в одном из мессенджеров стало известно, что священник неоднократно осуществлял денежные переводы на счета в РФ и даже на молитву бросал дополнительно 100 гривен по курсу рубля, рассказывают пограничники.

Во время проверки в открытых источниках информации относительно этого священника выяснилось, что мужчина призывал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, в 2015 году призывал украинцев уклоняться от военной службы, ссылаясь на заповедь "Не убий", распространял лживую информацию о Революции достоинства и тому подобное.

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Сейчас эту личность пограничники передали сотрудникам СБУ.