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Омбудсман пояснила підлість РФ щодо викрадених українських дітей

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 червня 2023, 15:12

Росіяни оформляють "усиновлення" українських дітей як "тимчасову опіку". При цьому у світі немає структури, яка допомогла б Україні повернути депортованих дітей.

Джерело: уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Росіяни хитрі, вони розуміють, що усиновлення є незаконним. Так само, як і влаштування дітей у сімейні форми виховання, але вони це називають "тимчасовою опікою". І, хоча, публічно вони заявляють - "ми всиновили" або "віддали на усиновлення", але насправді за документами - це тимчасова опіка".

Деталі: За словами Герасимчук, Україні вдалося повернути кілька "тимчасово опікуваних" дітей. "Що стосується випадків повернення вже "усиновлених" у РФ - так, нам це вдавалося", - сказала вона.

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Герасимчук пояснила, що росіяни "примусово збирають у батьків документи на те, що ті віддають дитину в табір на три тижні. Потім росіяни зобов'язуються їх повернути. Дитину везуть у табір. Звичайно, ніхто потім дитину назад не повертає".

За її словами, дітей півроку возять по таборах - з табору в табір, з табору в табір. Через півроку вони рахують таких дітей, як таких, що залишилися без батьківського піклування. Нібито ніхто не приїхав і не забрав. І далі їх відправляють у сімейні форми виховання, а дітям про це не заявляють відкрито. Тобто, росіяни використовують усі можливі схеми, щоб позбавити дітей їхніх біологічних родин.

"У росіян чітка геноцидна політика. Вони націлені або знищити українську дитину тут, або поповнювати свою націю за рахунок тих дітей, яких вони викрадають. Дві цілі. Все", - наголосила Герасимчук.

ВІДЕО ДНЯ

Уповноважена з прав дитини та дитячої реабілітації вважає, що у світі на сьогоднішній день немає міжнародної структури, яка б могла запропонувати дієвий механізм щодо повернення наших депортованих дітей.

Вона вважає, що "Україна побачила тотальну відсутність системи захисту дітей у світі".

Теми: дітивійнаправа людини
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