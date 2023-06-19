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Омбудсман пояснила підлість РФ щодо викрадених українських дітей

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 червня 2023, 15:12

Росіяни оформляють "усиновлення" українських дітей як "тимчасову опіку". При цьому у світі немає структури, яка допомогла б Україні повернути депортованих дітей.

Джерело: уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Росіяни хитрі, вони розуміють, що усиновлення є незаконним. Так само, як і влаштування дітей у сімейні форми виховання, але вони це називають "тимчасовою опікою". І, хоча, публічно вони заявляють - "ми всиновили" або "віддали на усиновлення", але насправді за документами - це тимчасова опіка".

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Деталі: За словами Герасимчук, Україні вдалося повернути кілька "тимчасово опікуваних" дітей. "Що стосується випадків повернення вже "усиновлених" у РФ - так, нам це вдавалося", - сказала вона.

Герасимчук пояснила, що росіяни "примусово збирають у батьків документи на те, що ті віддають дитину в табір на три тижні. Потім росіяни зобов'язуються їх повернути. Дитину везуть у табір. Звичайно, ніхто потім дитину назад не повертає".

За її словами, дітей півроку возять по таборах - з табору в табір, з табору в табір. Через півроку вони рахують таких дітей, як таких, що залишилися без батьківського піклування. Нібито ніхто не приїхав і не забрав. І далі їх відправляють у сімейні форми виховання, а дітям про це не заявляють відкрито. Тобто, росіяни використовують усі можливі схеми, щоб позбавити дітей їхніх біологічних родин.

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"У росіян чітка геноцидна політика. Вони націлені або знищити українську дитину тут, або поповнювати свою націю за рахунок тих дітей, яких вони викрадають. Дві цілі. Все", - наголосила Герасимчук.

Уповноважена з прав дитини та дитячої реабілітації вважає, що у світі на сьогоднішній день немає міжнародної структури, яка б могла запропонувати дієвий механізм щодо повернення наших депортованих дітей.

Вона вважає, що "Україна побачила тотальну відсутність системи захисту дітей у світі".

Теми: дітивійнаправа людини
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