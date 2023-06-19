Омбудсмен объяснила подлость РФ в отношении похищенных украинских детей

Россияне оформляют "усыновление" украинских детей как "временную опеку". При этом в мире нет структуры, которая помогла бы Украине вернуть депортированных детей.

Источник: уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Россияне хитрые, они понимают, что усыновление является незаконным. Так же, как и устройство детей в семейные формы воспитания, но они это называют "временной опекой". И, хотя, публично они заявляют – "мы усыновили" или "отдали на усыновление", но на самом деле по документам – это временная опека".



Детали: По словам Герасимчук, Украине удалось вернуть несколько "временно опекаемых" детей. "Что касается случаев возврата уже "усыновленных" в РФ – да, нам это удавалось", - сказала она.



Герасимчук пояснила, что россияне "принудительно собирают у родителей документы на то, что те отдают ребенка в лагерь на три недели. Потом россияне обязуются их вернуть. Ребенка везут в лагерь. Конечно, никто потом ребенка обратно не возвращает".



По ее словам, детей полгода возят по лагерям – из лагеря в лагерь, из лагеря в лагерь. Через полгода они считают таких детей, как оставшихся без родительской опеки. Якобы никто не приехал и не забрал. И дальше их отправляют в семейные формы воспитания, а детям об этом не заявляют открыто. То есть, россияне используют все возможные схемы, чтобы лишить детей их биологических семей.



"У россиян четкая геноцидная политика. Они нацелены или уничтожить украинского ребенка здесь, или пополнять свою нацию за счет тех детей, которых они похищают. Две цели. Все", - подчеркнула Герасимчук.

Реклама:

Уполномоченная по правам ребенка и детской реабилитации считает, что в мире на сегодняшний день нет международной структуры, которая бы могла предложить действенный механизм по возвращению наших депортированных детей.



Она считает, что "Украина увидела тотальное отсутствие системы защиты детей в мире".