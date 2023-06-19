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Підбиті колони і полонений: Залужний показав відео бійців, що звільняли П'ятихатки

Олександр ШумілінПонеділок, 19 червня 2023, 15:46
Підбиті колони і полонений: Залужний показав відео бійців, що звільняли П'ятихатки
Скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, що звільняла П'ятихатки Запорізької області.

Джерело: повідомлення Залужного

Деталі: На відео видно кілька влучань по ворожій техніці, а також затримання одного полоненого.

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Передісторія:

  • У понеділок 19 червня в Міноборони повідомили, що збройні сили України звільнили П’ятихатки Запорізької області.

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Теми: Запоріжжяполонені
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