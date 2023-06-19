Підбиті колони і полонений: Залужний показав відео бійців, що звільняли П'ятихатки
Понеділок, 19 червня 2023, 15:46
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, що звільняла П'ятихатки Запорізької області.
Джерело: повідомлення Залужного
Деталі: На відео видно кілька влучань по ворожій техніці, а також затримання одного полоненого.
Реклама:
Передісторія:
- У понеділок 19 червня в Міноборони повідомили, що збройні сили України звільнили П’ятихатки Запорізької області.
ВІДЕО ДНЯ