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Подбитые колонны и пленный: Залужный показал видео бойцов, которые освобождали Пятихатки

Александр ШумилинПонедельник, 19 июня 2023, 15:46
Подбитые колонны и пленный: Залужный показал видео бойцов, которые освобождали Пятихатки
Скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которая освобождала Пятихатки Запорожской области.

Источник: сообщение Залужного

Детали: На видео видно несколько попаданий по вражеской технике, а также задержание одного пленного.

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Предыстория:

  • В понедельник 19 июня в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины освободили Пятихатки Запорожской области.

Темы: Запорожьепленные
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