Подбитые колонны и пленный: Залужный показал видео бойцов, которые освобождали Пятихатки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которая освобождала Пятихатки Запорожской области.

Источник: сообщение Залужного

Детали: На видео видно несколько попаданий по вражеской технике, а также задержание одного пленного.

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