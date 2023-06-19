Подбитые колонны и пленный: Залужный показал видео бойцов, которые освобождали Пятихатки
Понедельник, 19 июня 2023, 15:46
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которая освобождала Пятихатки Запорожской области.
Источник: сообщение Залужного
Детали: На видео видно несколько попаданий по вражеской технике, а также задержание одного пленного.
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Предыстория:
- В понедельник 19 июня в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины освободили Пятихатки Запорожской области.
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