Китай підтвердив, що не допомагатиме Росії зброєю – Блінкен

Китай підтвердив свою обіцянку не постачати Росії зброю для війни в Україні.

Джерело: BBC, яке цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена після дводенних переговорів

Пряма мова: "Ми – та інші країни – отримали від Китаю запевнення, що він не надає і не буде допомагати Росії летальною зброєю для використання в Україні".

"Ми не бачили жодних даних, які б свідчили про протилежне. Однак нас постійно турбують китайські фірми - компанії, які можуть надавати технології, що використовуються Росією для продовження агресивної війни в Україні".

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