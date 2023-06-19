Китай підтвердив, що не допомагатиме Росії зброєю – Блінкен
Понеділок, 19 червня 2023, 16:51
Китай підтвердив свою обіцянку не постачати Росії зброю для війни в Україні.
Джерело: BBC, яке цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена після дводенних переговорів
Пряма мова: "Ми – та інші країни – отримали від Китаю запевнення, що він не надає і не буде допомагати Росії летальною зброєю для використання в Україні".
"Ми не бачили жодних даних, які б свідчили про протилежне. Однак нас постійно турбують китайські фірми - компанії, які можуть надавати технології, що використовуються Росією для продовження агресивної війни в Україні".
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Передісторія:
- Блінкен прибув з візитом до Китаю у неділю, 18 червня.
- Візит Блінкена, про який Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден домовилися минулого року під час зустрічі на саміті G20, спочатку був запланований на лютий 2023 року, але був відкладений після інциденту зі шпигунською кулею.
- Сам Байден напередодні заявив, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у наближчі кілька місяців.
- У неділю 18 червня США і Китай випустили спільне комюніке, в яких проте не було прямих згадок про Україну.