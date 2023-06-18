Блінкен прибув до Китаю з офіційним візитом

Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен прибув до Пекіна в неділю з офіційним візитом.

Джерело: Reuters

Деталі: Видання зазначає, що Блінкен став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років.

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За даними Reuters, очікується, що під час свого перебування в Китаї до понеділка він зустрінеться з міністром закордонних справ Цинь Ганом, провідним китайським дипломатом Ваном Ї та, можливо, президентом Сі Цзіньпіном.

Крім того, передбачається, що візит Блінкена може прокласти шлях для більшої кількості двосторонніх зустрічей у найближчі місяці, в тому числі можливих візитів міністра фінансів США Джанет Єллен і міністра торгівлі Джини Раймондо.

Він також може підготувати підґрунтя для зустрічей Сі та Байдена на багатосторонніх самітах цього року.

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Передісторія:

Блінкен у лютому відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден заявив, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у наближчі кілька місяців.