Блінкен прибув до Китаю з офіційним візитом
Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен прибув до Пекіна в неділю з офіційним візитом.
Джерело: Reuters
Деталі: Видання зазначає, що Блінкен став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років.
За даними Reuters, очікується, що під час свого перебування в Китаї до понеділка він зустрінеться з міністром закордонних справ Цинь Ганом, провідним китайським дипломатом Ваном Ї та, можливо, президентом Сі Цзіньпіном.
Крім того, передбачається, що візит Блінкена може прокласти шлях для більшої кількості двосторонніх зустрічей у найближчі місяці, в тому числі можливих візитів міністра фінансів США Джанет Єллен і міністра торгівлі Джини Раймондо.
Він також може підготувати підґрунтя для зустрічей Сі та Байдена на багатосторонніх самітах цього року.
Передісторія:
- Блінкен у лютому відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.
Нагадаємо: Президент США Джо Байден заявив, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у наближчі кілька місяців.