Китай подтвердил, что не будет помогать России оружием – Блинкен

Китай подтвердил свое обещание не поставлять России оружие для войны в Украине.

Источник: BBC, которое цитирует госсекретаря США Энтони Блинкена после двухдневных переговоров

Прямая речь: "Мы - и другие страны - получили от Китая заверения, что он не предоставляет и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине".

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"Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Однако нас постоянно беспокоят китайские фирмы - компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине".

Предыстория:

Блинкен прибыл с визитом в Китай в воскресенье, 18 июня.

Визит Блинкена, о котором Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в прошлом году во время встречи на саммите G20, первоначально был запланирован на февраль 2023 года, но был отложен после инцидента со шпионской пулей.

Сам Байден накануне заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.

В воскресенье 18 июня США и Китай выпустили совместное коммюнике, в которых однако не было прямых упоминаний об Украине.