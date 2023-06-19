Китай подтвердил, что не будет помогать России оружием – Блинкен

Китай подтвердил свое обещание не поставлять России оружие для войны в Украине.

Источник: BBC, которое цитирует госсекретаря США Энтони Блинкена после двухдневных переговоров

Прямая речь: "Мы - и другие страны - получили от Китая заверения, что он не предоставляет и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине".

"Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Однако нас постоянно беспокоят китайские фирмы - компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине".

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