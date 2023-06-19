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Китай подтвердил, что не будет помогать России оружием – Блинкен

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 16:51
Китай подтвердил, что не будет помогать России оружием – Блинкен
Фото: Getty Images

Китай подтвердил свое обещание не поставлять России оружие для войны в Украине.

Источник: BBC, которое цитирует госсекретаря США Энтони Блинкена после двухдневных переговоров 

Прямая речь: "Мы - и другие страны - получили от Китая заверения, что он не предоставляет и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине".

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"Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Однако нас постоянно беспокоят китайские фирмы - компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине".

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Темы: КитайСШАРосcияВооруженные силы
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