Виробник F-16 готовий навчати українських льотчиків

Американська збройова компанія Lockheed Martin готова допомогти українським льотчикам у навчанні й обслуговуванні своїх винищувачів F-16, якщо країни НАТО погодяться відправити їх Україні як військову допомогу.

Про це сказав операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

За словами Сент-Джона, будь-яке рішення щодо участі Lockheed Martin у навчанні українців ухвалюватиметься лише після обговорення між Україною, США та іншими західними союзниками.

"Ми готові не лише задовольнити потребу в нових літаках F-16, але й у будь-яких модифікаціях F-16, а також у навчанні, обладнанні й системах", – сказав він.

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Операційний директор Lockheed Martin окремо відзначив "неймовірну здатність" українських військових до опанування західних систем озброєнь, зокрема виготовлених компанією керованих реактивних систем залпового вогню GMLRS і протитанкових ракетних комплексів Javelin.

"(Українці. – Ред.) дуже швидко опанували використання цих систем і застосовували їх з великою ефективністю, тому я більш ніж упевнений, що українські пілоти опанують F-16 і зможуть дуже ефективно використовувати його в найкоротші терміни", – зазначив Сент-Джон.

Він додав, що Lockheed Martin у довгостроковій перспективі може розглянути створення виробничої бази в Україні або в сусідній країні після завершення війни з Росією, аби "забезпечити постійну присутність для навчань і технічного обслуговування".

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Питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня.

Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

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