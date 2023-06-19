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Производитель F-16 готов обучать украинских летчиков

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 18:06
Производитель F-16 готов обучать украинских летчиков
Фото: Getty images

Американская оружейная компания Lockheed Martin готова помочь украинским летчикам в обучении и обслуживании своих истребителей F-16, если страны НАТО согласятся отправить их Украине в качестве военной помощи.

Об этом сказал операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

По словам Сент-Джона, любое решение об участии Lockheed Martin в обучении украинцев будет приниматься только после обсуждения между Украиной, США и другими западными союзниками.

"Мы готовы не только удовлетворить потребность в новых самолетах F-16, но и в любых модификациях F-16, а также в обучении, оборудовании и системах", – сказал он.

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Операционный директор Lockheed Martin отдельно отметил "невероятную способность" украинских военных к освоению западных систем вооружений, в частности изготовленных компанией управляемых реактивных систем залпового огня GMLRS и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"(Украинцы. – Ред.) очень быстро освоили использование этих систем и применяли их с большой эффективностью, поэтому я более чем уверен, что украинские пилоты овладеют F-16 и смогут очень эффективно использовать его в кратчайшие сроки", – отметил Сент-Джон.

Он добавил, что Lockheed Martin в долгосрочной перспективе может рассмотреть создание производственной базы в Украине или в соседней стране после завершения войны с Россией, чтобы "обеспечить постоянное присутствие для учений и технического обслуживания".

ВИДЕО ДНЯ

Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе.

После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

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Темы: войнаоружиеУкраина
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