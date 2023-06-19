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Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен

Софія Середа, Олександр ШумілінПонеділок, 19 червня 2023, 18:07
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
Фото: УП

Після інциденту з народним депутатом, "слугою народу" Максимом Бужанським, який відмовився виступати українською в ефірі каналу "Київ", представництво мовного омбудсмена отримало з десяток звернень через його поведінку, утім парламентарю не загрожуватиме штраф. 

Джерело: мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю "Українській правді". 

Пряма мова: "Йому в цій ситуації штраф не буде загрожувати (наскільки я розумію цю ситуацію). Але на перспективу, якщо такі випадки будуть мати системний характер, я думаю, ми це будемо обговорювати окремо. 

Народні депутати у нас дещо "випали" із закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тобто якщо ми говоримо про послуговування (ними українською мовою – УП) безпосередньо під час засідань Верховної Ради, то тут жодних сумнівів бути не може. 

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Але його виступ відбувався очевидно поза межами (парламенту – УП). Хоча я це не розцінюю, як коректну ситуацію. Тому що я сам був народним депутатом і не можу собі припустити, що тут – я спілкуюсь і поводжу себе як народний депутат, а тут я як приватна особа. Це цілодобове явище і поняття".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 31 травня "слуга народу" Максим Бужанський відмовився переходити на українську мову в ефірі каналу "Київ".
  • На зауваження журналіста відповів, що говоритиме, як хоче, та доводив, що у законі про державну мову не згадується про зобов'язання депутатів говорити виключно українською.

Теми: мователебаченнякультура
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