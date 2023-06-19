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Бужанскому не грозит штраф за отказ говорить на украинском в эфире – языковой омбудсмен

София Середа, Александр ШумилинПонедельник, 19 июня 2023, 18:07
Бужанскому не грозит штраф за отказ говорить на украинском в эфире – языковой омбудсмен
Фото: УП

После инцидента с народным депутатом, "слугой народа" Максимом Бужанским, который отказался выступать на украинском в эфире канала "Киев", представительство языкового омбудсмена получило с десяток обращений из-за его поведения, впрочем парламентарию не грозит штраф.

Источник: языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Ему в этой ситуации штраф не будет грозить (насколько я понимаю эту ситуацию). Но на перспективу, если такие случаи будут иметь системный характер, я думаю, мы это будем обсуждать отдельно.

Народные депутаты у нас несколько "выпали" из закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". То есть если мы говорим об использовании (ими украинского языка - УП) непосредственно во время заседаний Верховной Рады, то здесь никаких сомнений быть не может.

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Но его выступление происходило очевидно за пределами (парламента - УП). Хотя я это не расцениваю, как корректную ситуацию. Потому что я сам был народным депутатом и не могу себе предположить, что здесь - я общаюсь и веду себя как народный депутат, а здесь - я как частное лицо. Это круглосуточное явление и понятие".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 мая "слуга народа" Максим Бужанский отказался переходить на украинский язык в эфире канала "Киев".
  • На замечание журналиста ответил, что будет говорить, как хочет, и доказывал, что в законе о государственном языке не упоминается об обязательствах депутатов говорить исключительно на украинском.

Темы: языктелевидениекультура
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