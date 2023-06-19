Росіяни вдень обстріляли Бериславський район Херсонщини: 3 людей поранено

Російські загарбники вдень 19 червня з артилерії обстріляли населені пункти Бериславського району Херсонської області, у результаті чого було поранено 3 людей.

Джерело: пресслужба Херсонськоїобластноїпрокуратури

Дослівно: "Близько 14:00 ворог обстріляв с. Бургунка, внаслідок чого поранення отримало двоє місцевих мешканців".

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Деталі: Вже о 16:30 окупанти завдали ударів по селу Шляхове. Тяжкі травми через обстріл отримала жінка, її госпіталізовано.

У результаті обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди.

Правоохоронні органи проводять першочергові заходи для фіксування російських злочинів.