Росіяни вдень обстріляли Бериславський район Херсонщини: 3 людей поранено
Понеділок, 19 червня 2023, 18:50
Російські загарбники вдень 19 червня з артилерії обстріляли населені пункти Бериславського району Херсонської області, у результаті чого було поранено 3 людей.
Джерело: пресслужба Херсонськоїобластноїпрокуратури
Дослівно: "Близько 14:00 ворог обстріляв с. Бургунка, внаслідок чого поранення отримало двоє місцевих мешканців".
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Деталі: Вже о 16:30 окупанти завдали ударів по селу Шляхове. Тяжкі травми через обстріл отримала жінка, її госпіталізовано.
У результаті обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди.
Правоохоронні органи проводять першочергові заходи для фіксування російських злочинів.
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