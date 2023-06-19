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Россияне днем обстреляли Бериславский район Херсонской области: 3 человека ранены

Станислав ПогориловПонедельник, 19 июня 2023, 18:50
Россияне днем обстреляли Бериславский район Херсонской области: 3 человека ранены
Фото: Херсонская облпрокуратура

Российские захватчики днем 19 июня из артиллерии обстреляли населенные пункты Бериславского района Херсонской области, в результате чего были ранены 3 человека.

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

Дословно: "Около 14:00 враг обстрелял с. Бургунка, в результате чего ранения получили двое местных жителей".

Детали: Уже в 16:30 оккупанты нанесли удары по селу Шляховое. Тяжелые травмы из-за обстрела получила женщина, она госпитализирована.

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В результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.

Правоохранительные органы проводят первоочередные мероприятия для фиксирования российских преступлений.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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