Стало відомо, коли в ЄС оприлюднять усну оцінку Україні з виконання кандидатських вимог

Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в Стокгольмі.

Про це повідомила в понеділок у Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретарка Європейської комісії Ана Пісонеро, пише "Європейська правда".

За словами Пісонеро, оцінку представить профільний європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

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"Комісар Варгеї представить Раді усну інформацію на майбутньому неофіційному засіданні ради із загальних питань 22 червня, але, звісно ж, основну увагу буде приділено всебічному звіту з розширення, який Комісія планує опублікувати восени", – сказала вона.

Відповідно до порядку денного засідання, усну оцінку також дадуть Молдові та Грузії.

Раніше ЗМІ повідомили, що так звану "усну оцінку" Єврокомісії про те, як Україна, Молдова та Грузія просунулися у виконанні рекомендацій, скоріш за все, нададуть у червні, хоча спершу очікували, що це станеться до кінця весни.

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За результатами травневого дослідження, яке здійснив консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною "євроінтеграційних" критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини.

Про успіхи та виклики для нашої держави читайте у статті "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.