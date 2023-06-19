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Стало известно, когда в ЕС обнародуют устную оценку Украине по выполнению кандидатских требований

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 18:55
Стало известно, когда в ЕС обнародуют устную оценку Украине по выполнению кандидатских требований
Фото: Getty Images

Европейская комиссия предоставит свою первую устную оценку Украине как стране-кандидату в члены Европейского Союза в четверг, 22 июня, в рамках неформального заседания Европейского совета по общим вопросам, которое состоится в Стокгольме.

Об этом сообщила в понедельник в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Европейской комиссии Ана Писонеро, пишет "Европейская правда".

По словам Писонеро, оценку представит профильный европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Комиссар Варгеи представит Совету устную информацию на предстоящем неофициальном заседании совета по общим вопросам 22 июня, но, конечно же, основное внимание будет уделено всестороннему отчету по расширению, который Комиссия планирует опубликовать осенью", – сказала она.

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Согласно повестке дня заседания, устную оценку также дадут Молдове и Грузии.

Ранее СМИ сообщили, так называемую "устную оценку" Еврокомиссии о том, как Украина, Молдова и Грузия продвинулись в выполнении рекомендаций, скорее всего, предоставят в июне, хотя сначала ожидали, что это произойдет до конца весны. 

По результатам майского исследования, которое провел консорциум украинских аналитических центров, итоговая оценка выполнения Украиной "евроинтеграционных" критериев составила 6,8 балла из 10, то есть перевалила за две трети. 

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Об успехах и вызовах для нашего государства читайте в статье "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС.

Темы: ЕСУкраина
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