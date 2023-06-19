Мільйонні розкрадання на будівництві Подільського мосту в Києві: підозру отримали ще троє осіб

У справі про розкрадання 104 мільйонів гривень на будівництві Подільського мосту в Києві правоохоронці повідомили про підозру ще трьом учасникам схеми.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Так підозру в привласненні чи розтраті чужого майна отримали директор та голова наглядової ради генпідрядної організації, а також директор субпідрядної організації.

Раніше за цим епізодом правоохоронці повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів директору комунального підприємства – замовнику робіт.

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Згідно з матеріалами слідства, у березні 2023 року між комунальним підприємством КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядником та субпідрядною організацією були підписані чергові акти приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин та механізмів у ході будівництва Подільського мосту.

На підставі цих документів на рахунок однієї з субпідрядних організацій були перераховані кошти у сумі 181 млн гривень.

У той же час будівельно-технічна експертиза встановила завищення вартості оренди вказаної техніки на загальну суму 104 млн гривень.

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Надалі вказані кошти були виведені через рахунки кількох підприємств з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі взуття, господарських товарів та запчастин з метою обготівкування.

У межах слідства правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання осіб, причетних до протиправної схеми.

Директора субпідрядної організації затримали. Прокурори внесли до суду клопотання про його арешт із альтернативою застави 104 млн грн. Водночас, як уточнили УП в пресслужбі прокуратури, суд обрав міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Це рішення прокурори оскаржуватимуть.

Зазначається, що на рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти.

Що передувало: В межах цього ж провадження директору комунального підприємства було повідомлено про підозру у розтраті 104 млн грн. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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