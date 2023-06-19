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Миллионные хищения на строительстве Подольского моста в Киеве: подозрение объявлено еще троим особам

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 июня 2023, 18:57
Миллионные хищения на строительстве Подольского моста в Киеве: подозрение объявлено еще троим особам
ФОТО: KYIV.GP.GOV.UA

В деле о хищении 104 миллионов гривен на строительстве Подольского моста в Киеве правоохранители сообщили о подозрении еще трем участникам схемы.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Так подозрение в присвоении или растрате чужого имущества получили директор и председатель наблюдательного совета генподрядной организации, а также директор субподрядной организации.

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Ранее по этому эпизоду правоохранители сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств директору коммунального предприятия - заказчику работ.

Согласно материалам следствия, в марте 2023 года между коммунальным предприятием КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", генподрядчиком и субподрядной организацией были подписаны очередные акты приемки выполненных строительных работ, касающиеся расходов на аренду и эксплуатацию специальных машин и механизмов в ходе строительства Подольского моста.

На основании этих документов на счет одной из субподрядных организаций были перечислены средства в сумме 181 млн гривен.

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В то же время строительно-техническая экспертиза установила завышение стоимости аренды указанной техники на общую сумму 104 млн гривен.

В дальнейшем указанные средства были выведены через счета нескольких предприятий с признаками фиктивности под видом закупки обуви, хозяйственных товаров и запчастей с целью обналичивания.

В рамках следствия правоохранители провели обыски по местам проживания лиц, причастных к противоправной схеме.

 

Директор субподрядной организации был задержан. Прокуроры внесли в суд ходатайство о его аресте с альтернативой залога 104 млн грн. В то же время, как уточнили УП в пресс-службе прокуратуры, суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Это решение прокуроры будут обжаловать.

Отмечается, что на счета всех предприятий, задействованных в противоправном механизме, наложены аресты.

Что предшествовало: В рамках этого же производства директору коммунального предприятия было сообщено о подозрении в растрате 104 млн грн. Он находится под круглосуточным домашним арестом.

Знать больше: Прокуратура расследует миллионные хищения на строительстве моста в Киеве. Кличко говорит: "Нарушений нет"

Темы: Киев
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