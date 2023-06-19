Мовний омбудсмен думає, чи йти до Верховного суду через скасування штрафу для Терехова

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь подав апеляцію на рішення Київського райсуду Харкова, який скасував штраф для міського голови Харкова Ігоря Терехова за ведення соцмереж російською мовою, але наразі не зміг оскаржити це.

Джерело: Кремінь в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Ми зайшли в апеляцію. Апеляційна інстанція залишила рішення суду першої інстанції незмінним. Тому ми зараз будемо думати, чи виходити на вищий рівень і йти до Верховного суду".

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Передісторія:

Через застосування російської мови на офіційних сторінках мера Харкова у Facebook і Telegram Ігор Терехов спочатку отримав попередження від мовного омбудсмена, а згодом (на тлі відсутності реакції на це) штраф у розмірі 3400 гривень.

19 квітня суд скасував штраф для Терехова за ведення соцмереж російською мовою.