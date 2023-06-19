Языковой омбудсмен думает, идти ли в Верховный суд из-за отмены штрафа для Терехова

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подал апелляцию на решение Киевского райсуда Харькова, который отменил штраф для городского головы Харькова Игоря Терехова за ведение соцсетей на русском языке, но пока не смог обжаловать это.

Источник: Креминь в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Мы зашли в апелляцию. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции неизменным. Поэтому мы сейчас будем думать, выходить ли на более высокий уровень и идти в Верховный суд".

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Предыстория:

Из-за применения русского языка на официальных страницах мэра Харькова в Facebook и Telegram Игорь Терехов сначала получил предупреждение от языкового омбудсмена, а затем (на фоне отсутствия реакции на это) штраф в размере 3400 гривен.

19 апреля суд отменил штраф для Терехова за ведение соцсетей на русском языке.