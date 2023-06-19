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Операція йде згідно з планом: Залужний вперше опублікував відео візиту на передову

Олександр ШумілінПонеділок, 19 червня 2023, 20:32
Операція йде згідно з планом: Залужний вперше опублікував відео візиту на передову
скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував перше відео свого візиту на передові позиції українських військ.

Джерело: повідомлення Залужного

Пряма мова: "Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої".

Деталі: На відео також потрапили годинники із датою візиту Залужного - 17.06.2023.

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Залужний зазначив, що противник, щоб не допустити просування українських підрозділів, розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.

Проте, за його словами, наші воїни роблять все можливе задля визволення української території.

За даними джерел УП, це не перший візит Залужного на передову, проте це перше відео із головнокомандувачем в зоні бойових дій. 

ВІДЕО ДНЯ

"Операція продовжується згідно з планом", - написав він.

Передісторія:

  • Минулого тижня президент РФ Володимир Путін під час спілкування з "воєнкорами" заявив, що Залужний не в Україні.
  • Також Росія неодноразово запускала різні фейки про зникнення, чи важке поранення Залужного. 

Теми: Залужнийармія
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