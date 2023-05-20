Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни вигадали фейк про зникнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.

Джерело: Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались.

Це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дії вона дуже коротка – від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості".

Деталі: Маляр пов’язала фейк про Залужного із ситуацією в Бахмуті.

"Момент поширення зрозумілий – пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", – заявила заступниця міністра оборони.

Цьому передувало: Вдень Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті "ситуація критична", але українські війська ще тримають оборону в районі Літак, контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти там і приватний сектор.