Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни вигадали фейк про зникнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.

Джерело: Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались.

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Це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дії вона дуже коротка – від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості".

Деталі: Маляр пов’язала фейк про Залужного із ситуацією в Бахмуті.

"Момент поширення зрозумілий – пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", – заявила заступниця міністра оборони.

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Цьому передувало: Вдень Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті "ситуація критична", але українські війська ще тримають оборону в районі Літак, контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти там і приватний сектор.