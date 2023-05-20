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Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 21:53
Росія запустила фейк про зникнення Залужного через пік напруги у Бахмуті – Маляр
Ганна Маляр, фото з її Facebook

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни вигадали фейк про зникнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.

Джерело: Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались. 

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Це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дії вона дуже коротка – від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості". 

Деталі: Маляр пов’язала фейк про Залужного із ситуацією в Бахмуті.

"Момент поширення зрозумілий – пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", – заявила заступниця міністра оборони. 

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Вдень Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті "ситуація критична", але українські війська ще тримають оборону в районі Літак, контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти там і приватний сектор.

Теми: ЗалужнийБахмутпропагандаМіноборони
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