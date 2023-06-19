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Операция идет согласно плану: Залужный впервые опубликовал видео визита на передовую

Александр ШумилинПонедельник, 19 июня 2023, 20:32
Операция идет согласно плану: Залужный впервые опубликовал видео визита на передовую
скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал первое видео своего визита на передовые позиции украинских войск.

Источник: сообщение Залужного

Прямая речь: "Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои".

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Детали: На видео также попали часы с датой визита Залужного - 17.06.2023.

 

Залужный отметил, что противник, чтобы не допустить продвижения украинских подразделений, развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов.

Однако, по его словам, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории.

ВИДЕО ДНЯ

По данным источников УП, это не первый визит Залужного на передовую, однако это первое видео с главнокомандующим в зоне боевых действий.

"Операция продолжается согласно плану", - написал он.

Предыстория:

  • На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время общения с "военкорами" заявил, что Залужный не в Украине.
  • Также Россия неоднократно запускала различные фейки об исчезновении, или тяжелом ранении Залужного.

Темы: Залужныйармия
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