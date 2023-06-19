Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії фінансову підтримку й санкції проти РФ

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 22:12
Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії фінансову підтримку й санкції проти РФ
Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це вони повідомили у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, із фон дер Ляєн напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні обговорив подальшу фінансову підтримку України та перспективи схвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Також він зазначив, що Київ очікує на оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

Своєю чергою фон дер Ляєн зауважила, що з українським президентом обговорила "фінансову підтримку ЄС після 2023 року та прогрес, здійснений Україною у її реформах".

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, в попередній усній оцінці прогресу на шляху до членства, яку Єврокомісія надасть 22 червня, буде вказано, що Україна повністю виконала дві із семи рекомендацій, пов’язаних із судовою реформою і законодавством про медіа.

Зазначимо, що оцінка ЄС загалом збігається з оцінками українського громадянського суспільства, де критерії стосовно судової реформи та медіазаконодавства мали високу оцінку; крім того, у сфері судової реформи останнім часом відбувся додатковий прогрес стосовно формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про успіхи та виклики для нашої держави читайте у статті "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.

Теми: ЄСЗеленськийсанкціїУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіянам не вдається витіснити захисників з-під Антонівського мосту - ISW

За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ

Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов

Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО – Зеленський 

До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування

Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення

Усі новини...
ЄС
Кулеба про перспективу запуску переговорів з ЄС: У графік вписуємося
Єврокомісія констатує прогрес України у виконанні "кандидатських" рекомендацій
Уряд призначив гендиректора Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції
Останні новини
07:40
На Запоріжжі дагестанці відмовились воювати та попсували зброю окупантів – Генштаб
06:46
Захисники уразили 6 районів скупчення окупантів та 3 склади боєприпасів – Генштаб
05:23
Росіянам не вдається витіснити захисників з-під Антонівського мосту - ISW
03:04
Голова ЦРУ таємно відвідав Україну, йому розкрили плани звільнення територій – WP
02:26
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, поранили неповнолітнього – ОВА
02:04
У німецькому Ердманнгаузені штрафуватимуть за грюкання дверима авто
01:21
Зеленський розповів, яких втрат зазнали вагнерівці на війні в Україні
00:44
За виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти Пригожин – США
00:03
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
23:41
Зеленський: маємо скористатися бунтом Пригожина, щоб вигнати росіян з України
Усі новини...
Реклама: