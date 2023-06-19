Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії фінансову підтримку й санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це вони повідомили у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, із фон дер Ляєн напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні обговорив подальшу фінансову підтримку України та перспективи схвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні 21–22 червня обговорили з Президентом @vonderleyen подальшу фінансову підтримку 🇺🇦 та перспективи схвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти 🇷🇺. Очікуємо на оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу… Реклама: June 19, 2023

Також він зазначив, що Київ очікує на оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

Своєю чергою фон дер Ляєн зауважила, що з українським президентом обговорила "фінансову підтримку ЄС після 2023 року та прогрес, здійснений Україною у її реформах".

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We are in it together, for the long haul.



I spoke to @ZelenskyyUa ahead of the London Conference on the reconstruction of Ukraine.



We discussed the EU's financial support beyond 2023 and the progress made by Ukraine on its reforms. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 19, 2023

За даними ЗМІ, в попередній усній оцінці прогресу на шляху до членства, яку Єврокомісія надасть 22 червня, буде вказано, що Україна повністю виконала дві із семи рекомендацій, пов’язаних із судовою реформою і законодавством про медіа.

Зазначимо, що оцінка ЄС загалом збігається з оцінками українського громадянського суспільства, де критерії стосовно судової реформи та медіазаконодавства мали високу оцінку; крім того, у сфері судової реформи останнім часом відбувся додатковий прогрес стосовно формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про успіхи та виклики для нашої держави читайте у статті "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.