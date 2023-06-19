Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии финансовую поддержку и санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом они сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, с фон дер Ляйен накануне Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне обсудил дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы одобрения 11-го пакета санкций ЕС против России.

Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні 21–22 червня обговорили з Президентом @vonderleyen подальшу фінансову підтримку 🇺🇦 та перспективи схвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти 🇷🇺. Очікуємо на оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу… Реклама: June 19, 2023

Также он отметил, что Киев ожидает обнародования на этой неделе промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.

В свою очередь фон дер Ляйен отметила, что с украинским президентом обсудила "финансовую поддержку ЕС после 2023 года и прогресс, осуществленный Украиной в ее реформах".

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We are in it together, for the long haul.



I spoke to @ZelenskyyUa ahead of the London Conference on the reconstruction of Ukraine.



We discussed the EU's financial support beyond 2023 and the progress made by Ukraine on its reforms. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 19, 2023

По данным СМИ, в предварительной устной оценке прогресса на пути к членству, которую Еврокомиссия предоставит 22 июня, будет указано, что Украина полностью выполнила две из семи рекомендаций, связанных с судебной реформой и законодательством о медиа.

Отметим, что оценка ЕС в целом совпадает с оценками украинского гражданского общества, где критерии относительно судебной реформы и медиазаконодательства имели высокую оценку; кроме того, в сфере судебной реформы в последнее время произошел дополнительный прогресс по формированию Высшей квалификационной комиссии судей.

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