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Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии финансовую поддержку и санкции против РФ

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 22:12
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии финансовую поддержку и санкции против РФ
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом они сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, с фон дер Ляйен накануне Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне обсудил дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы одобрения 11-го пакета санкций ЕС против России.

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Также он отметил, что Киев ожидает обнародования на этой неделе промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.

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В свою очередь фон дер Ляйен отметила, что с украинским президентом обсудила "финансовую поддержку ЕС после 2023 года и прогресс, осуществленный Украиной в ее реформах".

По данным СМИ, в предварительной устной оценке прогресса на пути к членству, которую Еврокомиссия предоставит 22 июня, будет указано, что Украина полностью выполнила две из семи рекомендаций, связанных с судебной реформой и законодательством о медиа.

Отметим, что оценка ЕС в целом совпадает с оценками украинского гражданского общества, где критерии относительно судебной реформы и медиазаконодательства имели высокую оценку; кроме того, в сфере судебной реформы в последнее время произошел дополнительный прогресс по формированию Высшей квалификационной комиссии судей.

Об успехах и вызовах для нашего государства читайте в статье "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС.

Темы: ЕСЗеленскийсанкцииУкраина
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