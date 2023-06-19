Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии финансовую поддержку и санкции против РФ
Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом они сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".
Как отметил Зеленский, с фон дер Ляйен накануне Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне обсудил дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы одобрения 11-го пакета санкций ЕС против России.
Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні 21–22 червня обговорили з Президентом @vonderleyen подальшу фінансову підтримку 🇺🇦 та перспективи схвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти 🇷🇺. Очікуємо на оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу…Реклама:— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 19, 2023
Также он отметил, что Киев ожидает обнародования на этой неделе промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.
В свою очередь фон дер Ляйен отметила, что с украинским президентом обсудила "финансовую поддержку ЕС после 2023 года и прогресс, осуществленный Украиной в ее реформах".
We are in it together, for the long haul.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 19, 2023
I spoke to @ZelenskyyUa ahead of the London Conference on the reconstruction of Ukraine.
We discussed the EU's financial support beyond 2023 and the progress made by Ukraine on its reforms.
По данным СМИ, в предварительной устной оценке прогресса на пути к членству, которую Еврокомиссия предоставит 22 июня, будет указано, что Украина полностью выполнила две из семи рекомендаций, связанных с судебной реформой и законодательством о медиа.
Отметим, что оценка ЕС в целом совпадает с оценками украинского гражданского общества, где критерии относительно судебной реформы и медиазаконодательства имели высокую оценку; кроме того, в сфере судебной реформы в последнее время произошел дополнительный прогресс по формированию Высшей квалификационной комиссии судей.
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