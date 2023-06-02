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Закрите укриття в Києві: всім чотирьом затриманим оголосили підозру

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 20:23
Закрите укриття в Києві: всім чотирьом затриманим оголосили підозру

​​У справі про недопуск громадян до укриття в Києві повідомлено про підозру трьом посадовцям та охоронцю медзакладу.

Джерело: Київська міська прокуратура, поліція Києва

Деталі: Чотирьом особам, затриманим у межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття, повідомлено про підозру.

Першій заступниці Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Що передувало: Поліцейські опитали очевидців, потерпілих та персонал медустанови. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. У подальшому правоохоронці зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері і справді були зачинені.

У ході досудового розслідування у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України слідчі затримали чотирьох осіб: першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні, заступника директора з технічних питань та охоронця медзакладу.  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. 
  • Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені
  • За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. 

Теми: укриттяКиїв
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