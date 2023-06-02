У частині Бєлгородської області РФ заборонили рух транспорту

У Шебекінському окрузі Бєлгородської області Росії ввели заборону на пересування транспорту з метою "забезпечення безпеки".

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу уряду регіону, російський журнал "Холод", губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Дослівно уряд: "Для забезпечення безпеки дорожнього руху в прикордонних районах Бєлгородської області вводиться тимчасове припинення руху транспортних засобів на ділянках автомобільних доріг: Бєлгород − Шебекіно − Волоконівка (від Розумного до Вознесенівки), Шебекіно − Короча (від Вознесенівки до Дмитрівки), Шебекіно − Неклюдове − Олексіївка (від Шебекіно до Чураєва), Маслова Пристань − Батрацька Дача (від Маслової Пристані до Поляни)".

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Деталі: Також на цих ділянках заборонена стоянка автотранспорту.

Обмеження діятимуть місяць − до 30 червня.

Повідомляють, що автобуси маршрутів, які раніше проходили через Шебекіно, прямуватимуть в об'їзд через Новий Оскол і Волоконівку.

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Журнал "Холод" підкреслив, що тимчасову заборону на пересування влада пояснила "забезпеченням безпеки".

Гладков увечері 2 червня повідомив про нібито нові обстріли прикордонних районів. Зокрема, написав, що в Корочанському районі спрацювала ППО − нібито осколки снаряда пошкодили покрівлю приватного житлового будинку в селі Меліхове. А в селі Муром Шебекинського округу нібито від прямого попадання снаряда загорівся приватний житловий будинок.

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