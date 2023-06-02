Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У частині Бєлгородської області РФ заборонили рух транспорту

Ірина БалачукП'ятниця, 2 червня 2023, 20:55
У частині Бєлгородської області РФ заборонили рух транспорту
Шебекінський округ РФ. Скриншот з google.maps

У Шебекінському окрузі Бєлгородської області Росії ввели заборону на пересування транспорту з метою "забезпечення безпеки".

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу уряду регіону, російський журнал "Холод", губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Дослівно уряд: "Для забезпечення безпеки дорожнього руху в прикордонних районах Бєлгородської області вводиться тимчасове припинення руху транспортних засобів на ділянках автомобільних доріг: Бєлгород − Шебекіно − Волоконівка (від Розумного до Вознесенівки), Шебекіно − Короча (від Вознесенівки до Дмитрівки), Шебекіно − Неклюдове − Олексіївка (від Шебекіно до Чураєва), Маслова Пристань − Батрацька Дача (від Маслової Пристані до Поляни)".

Реклама:

Деталі: Також на цих ділянках заборонена стоянка автотранспорту.

Обмеження діятимуть місяць − до 30 червня.

Повідомляють, що автобуси маршрутів, які раніше проходили через Шебекіно, прямуватимуть в об'їзд через Новий Оскол і Волоконівку.

ВІДЕО ДНЯ

Журнал "Холод" підкреслив, що тимчасову заборону на пересування влада пояснила "забезпеченням безпеки".

Гладков увечері 2 червня повідомив про нібито нові обстріли прикордонних районів. Зокрема, написав, що в Корочанському районі спрацювала ППО − нібито осколки снаряда пошкодили покрівлю приватного житлового будинку в селі Меліхове. А в селі Муром Шебекинського округу нібито від прямого попадання снаряда загорівся приватний житловий будинок.

Передісторія:

  • Раніше легіон "Свобода России" опублікував відео, на якому в кількох місцях над прикордонним містом Шебекіно Бєлгородської області РФ здіймається дим. Бійці натякнули, що це їхніх рук справа.
  • 1 червня "Русский добровольческий корпус" та легіон "Свобода России" заявили, що проводять ще одну операцію на території РФ. Бійці записали відеозвернення і повідомили, що йдуть у Шебекинському напрямку.
  • Раніше бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков неодноразово заявляв, що Шебекіно обстріляли. Один раз навіть заявив, що потрапив під обстріл сам.

Теми: Росіявійнатранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях 
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: