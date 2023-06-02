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У частині Бєлгородської області РФ заборонили рух транспорту

Ірина БалачукП'ятниця, 2 червня 2023, 20:55
У частині Бєлгородської області РФ заборонили рух транспорту
Шебекінський округ РФ. Скриншот з google.maps

У Шебекінському окрузі Бєлгородської області Росії ввели заборону на пересування транспорту з метою "забезпечення безпеки".

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу уряду регіону, російський журнал "Холод", губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Дослівно уряд: "Для забезпечення безпеки дорожнього руху в прикордонних районах Бєлгородської області вводиться тимчасове припинення руху транспортних засобів на ділянках автомобільних доріг: Бєлгород − Шебекіно − Волоконівка (від Розумного до Вознесенівки), Шебекіно − Короча (від Вознесенівки до Дмитрівки), Шебекіно − Неклюдове − Олексіївка (від Шебекіно до Чураєва), Маслова Пристань − Батрацька Дача (від Маслової Пристані до Поляни)".

Деталі: Також на цих ділянках заборонена стоянка автотранспорту.

Обмеження діятимуть місяць − до 30 червня.

Повідомляють, що автобуси маршрутів, які раніше проходили через Шебекіно, прямуватимуть в об'їзд через Новий Оскол і Волоконівку.

Журнал "Холод" підкреслив, що тимчасову заборону на пересування влада пояснила "забезпеченням безпеки".

ВІДЕО ДНЯ

Гладков увечері 2 червня повідомив про нібито нові обстріли прикордонних районів. Зокрема, написав, що в Корочанському районі спрацювала ППО − нібито осколки снаряда пошкодили покрівлю приватного житлового будинку в селі Меліхове. А в селі Муром Шебекинського округу нібито від прямого попадання снаряда загорівся приватний житловий будинок.

Передісторія:

  • Раніше легіон "Свобода России" опублікував відео, на якому в кількох місцях над прикордонним містом Шебекіно Бєлгородської області РФ здіймається дим. Бійці натякнули, що це їхніх рук справа.
  • 1 червня "Русский добровольческий корпус" та легіон "Свобода России" заявили, що проводять ще одну операцію на території РФ. Бійці записали відеозвернення і повідомили, що йдуть у Шебекинському напрямку.
  • Раніше бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков неодноразово заявляв, що Шебекіно обстріляли. Один раз навіть заявив, що потрапив під обстріл сам.

Теми: Росіявійнатранспорт
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