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Росіяни за добу 16 разів обстріляли Сумщину: загинула людина, поранено дитину

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 00:38
Росіяни за добу 16 разів обстріляли Сумщину: загинула людина, поранено дитину
Руйнування після обстрілів РФ. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 19 червня російські окупанти здійснили 16 обстрілів Сумської області, зафіксовано 101 вибух, пошкоджено житлові будинки, загинула людина, ще троє отримали поранення, серед них – дитина.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).

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По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали цивільна особа і дитина 2010 р. н.

По Миропільській громаді здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Також зафіксовано скидання зі БпЛА квадрокоптерного типу гранату "Ф-1" (1 вибух). Крім того, росіяни били з міномету (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і гаражне приміщення.

У Юнаківській громаді зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула цивільна особа, ще одна цивільна особа поранена. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).

ВІДЕО ДНЯ

На територію Новослобідської громади росіяни скинули 7 мін.

У Білопільській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи).

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл із гранатомету АГС (3 вибухи).

У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).

Теми: Сумська областьобстріл
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