Росіяни за добу 16 разів обстріляли Сумщину: загинула людина, поранено дитину

Протягом 19 червня російські окупанти здійснили 16 обстрілів Сумської області, зафіксовано 101 вибух, пошкоджено житлові будинки, загинула людина, ще троє отримали поранення, серед них – дитина.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали цивільна особа і дитина 2010 р. н.

Реклама:

По Миропільській громаді здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Також зафіксовано скидання зі БпЛА квадрокоптерного типу гранату "Ф-1" (1 вибух). Крім того, росіяни били з міномету (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і гаражне приміщення.

У Юнаківській громаді зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула цивільна особа, ще одна цивільна особа поранена. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).

На територію Новослобідської громади росіяни скинули 7 мін.

ВІДЕО ДНЯ

У Білопільській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи).

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл із гранатомету АГС (3 вибухи).

У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).