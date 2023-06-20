Россияне за сутки 16 раз обстреляли Сумщину: погиб человек, ранен ребенок

В течение 19 июня российские оккупанты совершили 16 обстрелов Сумской области, зафиксирован 101 взрыв, повреждены жилые дома, погиб человек, еще трое получили ранения, среди них – ребенок.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).

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По Краснопольской громаде враг бил из минометов (10 взрывов) и артиллерии (43 взрыва). В результате одного из артобстрелов (18 взрывов) было прямое попадание в жилой дом, телесные повреждения получили гражданский человек и ребенок 2010 г. р.

По Миропольской громаде осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов). Также зафиксирован сброс с БпЛА квадрокоптерного типа гранату "Ф-1" (1 взрыв). Кроме того, россияне били из миномета (6 взрывов). В результате обстрела повреждены частный дом и гаражное помещение.

В Юнаковской громаде зафиксирован минометный обстрел (9 взрывов). В результате обстрела произошло попадание по жилому дому, в результате чего погиб гражданский человек, еще один гражданский человек ранен. Также зафиксирован артобстрел (3 взрыва).

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На территорию Новослободской громады россияне сбросили 7 мин.

В Белопольской громаде был минометный обстрел (2 взрыва).

В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из гранатомета АГС (3 взрыва).

В Середино-Будской громаде был минометный обстрел (4 взрыва).