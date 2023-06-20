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На Київ летять "Шахеди" – КМВА

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 03:29
На Київ летять Шахеди – КМВА
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

О 02:53 у Києві оголосили повітряну тривогу, є загроза застосування російськими окупантами "Шахедів".

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Увага! Київ – загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Shahed".

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Раніше повідомлялося, що вночі 20 червня у столиці та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. 

Теми: ШахедКиїв
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