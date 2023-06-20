На Киев летят "Шахеды" – КГВА

В 02:53 в Киеве объявили воздушную тревогу, есть угроза применения российскими оккупантами "Шахедов".

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Внимание! Киев – угроза применения врагом ударных БпЛА типа "Shahed".

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Ранее сообщалось, что ночью 20 июня в столице и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности и угрозе применения врагом ударных беспилотников.