Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киев летят "Шахеды" – КГВА

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 03:29
На Киев летят Шахеды – КГВА
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGESОЕ ФОТО "ШАХЕДОВ"

В 02:53 в Киеве объявили воздушную тревогу, есть угроза применения российскими оккупантами "Шахедов".

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Внимание! Киев – угроза применения врагом ударных БпЛА типа "Shahed".

Оставайтесь в укрытии!".

Реклама:

Ранее сообщалось, что ночью 20 июня в столице и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности и угрозе применения врагом ударных беспилотников.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ШахедКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
Шахед
Над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда" – Гуменюк
ПВО уничтожила ночью 28 из 30 "Шахедов", которые атаковали Украину – Генштаб
ПВО уничтожила ночью 2 "Шахеды"
Последние новости
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
14:10
видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал
14:06
Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса
13:58
Президент Литвы: Прибыл в Киев с главным месседжем – место Украины в НАТО
Все новости...
Реклама: