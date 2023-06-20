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Росіяни атакували Запоріжжя і передмістя, є руйнування – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 04:19
Росіяни атакували Запоріжжя і передмістя, є руйнування – ОВА
ЗАПОРІЖЖЯ, ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти вночі 20 червня здійснили масовану повітряну атаку на Запоріжжя і передмістя, пошкоджено комунікації і приватне майно, обійшлося без жертв.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова: "Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога.

Мішенями рашистів стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

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На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила".

Деталі: Очільник ОВА зазначив, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

Про вибухи у Запоріжжі повідомлялося близько 01:00.  

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Теми: ЗапоріжжяРосіяобстріл
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