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Россияне атаковали Запорожье и пригород, есть разрушения – ОВА

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 04:19
Россияне атаковали Запорожье и пригород, есть разрушения – ОВА
ЗАПОРОЖЬЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты ночью 20 июня осуществили массированную воздушную атаку на Запорожье и пригород, повреждены коммуникации и частное имущество, обошлось без жертв.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь: "Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага.

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Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

К счастью, информация о пострадавших людях не поступала".

Детали: Глава ОВА отметил, что специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.

ВИДЕО ДНЯ

О взрывах в Запорожье сообщалось около 01:00.

Темы: ЗапорожьеРосcияобстрел
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