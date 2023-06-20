Россияне атаковали Запорожье и пригород, есть разрушения – ОВА
Вторник, 20 июня 2023, 04:19
Российские оккупанты ночью 20 июня осуществили массированную воздушную атаку на Запорожье и пригород, повреждены коммуникации и частное имущество, обошлось без жертв.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram
Прямая речь: "Запорожье и пригород всколыхнула очередная коварная массированная атака врага.
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Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.
К счастью, информация о пострадавших людях не поступала".
Детали: Глава ОВА отметил, что специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.
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О взрывах в Запорожье сообщалось около 01:00.